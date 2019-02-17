مدرب الإسماعيلي: هذه هي مكاسب مباراة النجوم

الاسماعيلي والنجوم كتبت نورهان فضل أكد البلجيكى سيدومير يانيفيسكى المدير الفنى بالنادي الإسماعيلى أن الانتصار على فريق النجوم يحمل ثلاث مكاسب. وفاز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة ٢٢ من عمر مسابقة الدورى العام. وقال يانيفيسكى" أول المكاسب هى الروح القتالية الكبيرة التى استعادها اللاعبين بجانب تطور مستوى الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى". وأضاف : "ثالث المكاسب هى الدفعة الإيجابية التى حصل عليها لاعبى الفريق قبل استنئاف Advertisements مشوارنا ببطولة دورى أبطال افريقيا". واوضح : "المباراة توقفت كثيرا بسبب قرارات التحكيم والذى لم يكن فى صالحنا على الأطلاق واثر بشكل سلبى على اللاعبين". وأختتم حديثه : "سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة شباب قسنطينة الجزائرى بالجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا".

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