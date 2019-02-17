الصيد يستضيف البطولة الافريقية للرماية في ابريل

محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد كتب- صبري حافظ: وقع محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد اليوم، الأحد بروتوكول البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، والتي ستقام بميادين فرع النادى بـ6 أكتوبر خلال شهرأبريل المقبل. النادى بـ6 أكتوبر خلال شهرأبريل المقبل. حضر اجتماع توقيع الاتفاقية بمقر نادي الصيد بالدقي محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة النادي واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية والمهندس بييرو دوناتو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للرماية وعضوى مجلس الإدارة محمد الشرقاوي والمهندس أحمد مجيب.

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