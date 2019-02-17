الصيد يستضيف البطولة الافريقية للرماية في ابريل

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محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيدكتب- صبري حافظ:
وقع محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد اليوم، الأحد بروتوكول البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، والتي ستقام بميادين فرعالنادى بـ6 أكتوبر خلال شهرأبريل المقبل.
حضر اجتماع توقيع الاتفاقية بمقر نادي الصيد بالدقي محسن طنطاوي
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