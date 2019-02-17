إيران ترفض إذاعة مباراة في الدوري الألماني بسبب " امرأة"

الحكم بيبيانا ستينهاوس رفض التليفزيون الإيراني إذاعة مباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج الجمعة الماضي في الجولة الـ22 للدوري الألماني بسبب إسناد المباراة تحكيميا لامراة تدعى "بيبيانا ستينهاوس". "بيبيانا ستينهاوس". قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن المواجهة كانت مدرجة ضمن جدول التليفزيون الإيراني إلا أنها ألغيت في اللحظات الأخيرة بعد معرفة الجانب الإيراني أن امرأة ستقود اللقاء تحكيميًا. وتفرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيودًا على أزياء النساء وترفض بث مواد تظهر بها نساء بأزياء قصيرة.

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