شاهد.. كهربا يعلق على فيديو مشجع الزمالك خلال مواجهة انبي

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علق محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك على الفيديو المتداول لـ "عم صلاح" المشجع الزملكاوي، أثناء قيامه بتشجيع الفريق خلال مواجهة إنبي اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف، فيالجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.
ونشر كهربا فيديو لـ "عم صلاح" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" معلقاً :"أهدي هدفي اليوم والفوز لعم صلاح
واختتم "هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم الذي نحتاجه في الفترة المقبلة".
وكان كهربا نشر فيديو للمشجع الزملكاوي أظهر تفاعلاته أثناء المباراة، وقيادته لتشجيع اللاعب عقب إحراز الهدف الثاني في إنبي.
شاهد الفيديو:
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