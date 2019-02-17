شاهد.. كهربا يعلق على فيديو مشجع الزمالك خلال مواجهة انبي

كتب - عادل أبوالفضل

علق محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك على الفيديو المتداول لـ "عم صلاح" المشجع الزملكاوي، أثناء قيامه بتشجيع الفريق خلال مواجهة إنبي اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز الابيض بهدفين مقابل هدف، في

الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

ونشر كهربا فيديو لـ "عم صلاح" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" معلقاً :"أهدي هدفي اليوم والفوز لعم صلاح

المشجع الكفيف، الذي لا يحتاج لرؤيتنا، بل يكفي قلبه ودعمه المستمر لنا".

واختتم "هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم الذي نحتاجه في الفترة المقبلة".

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وكان كهربا نشر فيديو للمشجع الزملكاوي أظهر تفاعلاته أثناء المباراة، وقيادته لتشجيع اللاعب عقب إحراز الهدف الثاني في إنبي.

شاهد الفيديو: