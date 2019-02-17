رياضة | نابولي يسقط في فخ التعادل أمام تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسقط في فخ التعادل أمام تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نابولي في فخ التعادل أمام ضيفه تورينو، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان باولو" اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.

وسقط نابولي في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل بالمباراة السابقة أمام فيورنتينا.

وارتفع رصيد نابولي إلى 53 نقطة ويظل بالمركز الثاني، ويتسع الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى 13 نقطة، فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 35 نقطة بالمركز التاسع.