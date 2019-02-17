رياضة | طنطا يتعادل مع سرس الليان في افتتاحية دوري القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يتعادل مع سرس الليان في افتتاحية دوري القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق طنطا 2001 بقيادة عصام ابراهيم، مع نظيره سرس الليان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سرس الليان في افتتاحية دوري القطاعات.

جاءت المباراة متوسطة المستوى أضاع فيها لاعبو طنطا عدة أهداف محققة وسجل سرس الليان هدفه من هجمة عن طريق حسام الشنواني، وأحرز هدف طنطا محمد رضا وأضاع عنتر البلتاجي ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى تعادل فريقي بلدية المحلة وكفر الشيخ بدون أهداف.

يقود طنطا عصام ابراهيم مديرا فنيا، ومحمد المحمدي، مدرب حراس، ومحمد الكلاوي علاج طبيعى، وإداري الفريق أحمد الصفتي، والمدير الإداري للقطاع محمد الصاوي، والمدير الفني للقطاع علاء صابر، والمشرف العام على القطاع هانى سعيد.