رياضة | أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 17/2/2019

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فاز فريق برشلونة على بلد الوليد بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، أمس السبت، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الاسباني، ليعزز صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 17/2/2019:

- مدافع برشلونة: مواجهة ليون معقدة.. وسنمحي ذكرى إقصاء روما

أكد كليمونت لينجليت، مدافع فريق برشلونة أن مواجهة ليون الفرنسي ستكون صعبة ومعقدة، ويجب أن يأخذها فريقه على محمل الجد، خاصة أن الخصم يملك لاعبين جيدين.

وقال لينجليت في تصريحات صحفية: "هناك شوكة من الاقصاء امام روما الموسم الماضي، نريد محو تلك الشوكة، ونسيان تلك الحلقة، واعطاء صورة اخرى، من قبل اللاعبين الذين اصيبوا بخيبة أمل من الاقصاء الموسم الماضي، والناس في كل هذا النادي، علينا ان نظهر انها عثرة، واننا يمكن ان نقوم بذلك بشكل افضل".

- مدرب ليون عن مواجهة برشلونة: ستكون تحديًا صعبًا ولكن

شدد برونو جينيسيو المدير الفني لأولمبيك ليون على صعوبة مواجهة فريقه لبرشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ولكنه أكد أن لديهم الأسلحة الكافية لتجاوزهم.

وقال جينيسيو في تصريحات لبرنامج تيليفوت بقناة تي إف 1 الفرنسية: "يجب أن نرتقي بمستوانا نسبيا لأن برشلونة يجيد الاستحواذ على الكرة وهو ما يتطلب اللعب بتوازن تكتيكي عندما نفقد الكرة، سيكون تحديا صعبا ولكن لدينا الأسلحة الكافية لتجاوزه".

- والد نيمار يسخر من عودة نجله إلى برشلونة

أكد والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بأن شائعات عودة نجله مجددا إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني أكاذيب ذات حس فكاهي.

وقال والد نيمار في تصريحات لبرنامج تيليفوت بقناة تي إف 1 الفرنسية : "لم نتحدث إلى مسئولي برشلونة في أي وقت، كل ما يتردد من شائعات في هذا الشأن أكاذيب يرددها صحفيون أصحاب حس فكاهي تثير دهشتنا كثيرا".

- يوفنتوس يهدد برشلونة في صفقة جديدة

يخطط مسوؤلو نادي يوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة بناء على رغبة ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس ليحل محل أليكس ساندرو الذي يعد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

- ليون يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن فريق أوليبمك ليون، مهدد بضربة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ليكيب، إن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق ثنائي فريق ليون جايسون دينايير، وتانجوي ندومبيلي، بمواجهة برشلونة.

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- ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع هذا اللاعب

أفادت تقارير صحفية إٍسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، طلب التعاقد مع مهاجم جديد.

ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية، فإن ميسي طلب من إدارة برشلونة ضم بديل للأورجوياني لويس سواريز، مهاجم البرسا، في الصيف المقبل.

- استبعاد مدافع برشلونة من قائمة دوري الأبطال

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليون يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب مدافع برشلونة فيرمايلين بعدما اشتكي اللاعب من الإصابة مساء اليوم قبل إعلان المدرب فالفيردي القائمة الرسمية لمواجهة ليون.

- 4 مواجهات من العيار الثقيل تنتظر برشلونة بعد فوزه على بلد الوليد

وتنتظر فريق برشلونة مباريات قوية بعد فوزه أمس على بلد الوليد حيثُ سيتجه بعد ذلك لمواجهة ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواجهات برشلونة القادمة ومواعيدها:

- برشلونة × أولمبيك ليون

في الأبطال بملعب الجروباما يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019

- برشلونة × إشبيلية

في الدوري الإسباني بملعب رامون سانشيز بيزخوان، يوم السبت والموافق 23/2/2019

- برشلونة × ريال مدريد

في كأس الملك، بملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019

- برشلونة × ريال مدريد:

في الدوري الاسباني بملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت والموافق 3/2/2019.