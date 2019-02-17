رياضة | بالأرقام .. أحمد حسن "كوكا" يتفوق على محمد صلاح في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. أحمد حسن "كوكا" يتفوق على محمد صلاح في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" نجم أولمبياكوس اليوناني، تألقه في الموسم الحالي، بعدما سجل الهدف الثالث في فوز فريقه علي نظيره أيك أثينا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الدوري اليوناني بالموسم الحالي 2018-2019.

ورفع أحمد حسن "كوكا" رصيد أهدافه مع أولمبياكوس في 2019 إلى 5 أهداف لُيصبح المحترف المصري الأكثر تهديفًا في العام الجديد حتي الآن، متفوقًا على محمد صلاح صاحب المركز الثاني بتسجيله 4 أهداف رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاءت أهداف أحمد حسن "كوكا" مع أولمبياكوس في 2019 بواقع، هدف في شباك دينامو كييف بالدوري الأوروبي، وهدفين في كأس اليونان في مرمي زانثي ولاميا على الترتيب، وسجل هدفين بالدوري اليوناني في شباك بانيونيوس وأيك أثينا.

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ولعب أحمد حسن كوكا 22 مباراة في مختلف البطولات مع أولمبياكوس في الموسم الحالي بواقع (116 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 8 أهداف (4 بالدوري اليوناني - 2 بكأس اليونان - 2 بالدوري الأوروبي).

أما محمد صلاح سجل أهدافه الأربعة مع ليفربول في العام الجديد في شباك كل من، برايتون "هدف"، كريستال بالاس "هدفين"، وبورنموث "هدف".

وخاض "صلاح" 34 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي بشكل عام، بواقع (2750 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، (17 بالدوري الإنجليزي - 3 أهداف بدوري أبطال أوروبا).