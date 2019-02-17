رياضة | مدافع برشلونة: مواجهة ليون معقدة.. وسنمحي ذكرى إقصاء روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة: مواجهة ليون معقدة.. وسنمحي ذكرى إقصاء روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كليمونت لينجليت، مدافع فريق برشلونة أن مواجهة ليون الفرنسي ستكون صعبة ومعقدة، ويجب أن يأخذها فريقه على محمل الجد، خاصة أن الخصم يملك لاعبين جيدين.

وقال لينجليت في تصريحات صحفية: "هناك شوكة من الاقصاء امام روما الموسم الماضي، نريد محو تلك الشوكة، ونسيان تلك الحلقة، واعطاء صورة اخرى، من قبل اللاعبين الذين اصيبوا بخيبة أمل من الاقصاء الموسم الماضي، والناس في كل هذا النادي، علينا ان نظهر انها عثرة، واننا يمكن ان نقوم بذلك بشكل افضل".

وأضاف: "ليون فريق لديه موهبة كبيرة، ولاعبون شباب سريعون، يمكنهم تطوير طريقة لعبهم، ولديهم حارس مرمى جيد جدا، هو فريق كامل نوعا ما، وفريق خطير في المباريات الكبيرة، كما رأينا ضد السيتي وباريس سان جيرمان".

وواصل: "إنه حلم الجميع أن يكونوا قادرين على المشاركة بشكل متكرر في هذا النوع من الأندية، فلدي فرصة للعب العديد من المباريات في البارسا، لذلك من دواعي الفخر والفرح أن أكون هكذا، مع كثير من العمل، لأنك يجب أن تكون على مستوى كامل في الوقت المناسب عندما تتاح لك فرصة اللعب".

وتابع: "أريد أن ألعب العديد من المباريات بقدر ما أستطيع، مثل أومتيتي، بيكيه، فيرمايلين وموريللو، وحتى توديبو الذي جاء من تولوز، كلنا لدينا طموح، وكلنا نريد المشاركة".