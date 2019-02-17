رياضة | المنيا يخسر من الشيخ زايد بتصفيات اليد المؤهلة للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يخسر من الشيخ زايد بتصفيات اليد المؤهلة للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خسر فريق كرة اليد بنادي المنيا من منافسة الشيخ زايد، في المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء الأحد على الصالة المغطاة بجامعة المنيا.
ونجح الفريق الضيف في خطف الفوز في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة ( ٣٠ / ٣١ )، اذ تعد المباراة هي الثانية للفريقين في الدور الثاني بالدوري الممتاز المؤهلة لدوري المحترفين.
يقود فريق المنيا هيثم حمدي مديرا فنيا ، خالد بدر مدربا عاما، وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، مصطفى الحسيني اداري الفريق، ويشرف على الفريق ا.خالد فايز عضو مجلس الإدارة.