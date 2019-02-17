رياضة | المنيا يخسر من الشيخ زايد بتصفيات اليد المؤهلة للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يخسر من الشيخ زايد بتصفيات اليد المؤهلة للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق كرة اليد بنادي المنيا من منافسة الشيخ زايد، في المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء الأحد على الصالة المغطاة بجامعة المنيا.

ونجح الفريق الضيف في خطف الفوز في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة ( ٣٠ / ٣١ )، اذ تعد المباراة هي الثانية للفريقين في الدور الثاني بالدوري الممتاز المؤهلة لدوري المحترفين.