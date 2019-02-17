رياضة | كورتوا يوجه انتقاد شديد لزميله في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يوجه انتقاد شديد لزميله في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الحارس الدلي البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني بانتقاد جهد زميله الويلزي جاريث بيل بسبب عدم إندماجه في مدينة مدريد، حيث أن الحارس البلجيكي كورتوا قال إنه يعيش "مثل شخص ولد ونشأ في مدريد"، على عكس زميله بيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه كثيرا ما يتعرض بيل لإنتقادات بسبب عدم بذل جهوده للاندماج في الحياة في مدريد ومع زملائه في الفريق، ومن المعروف أنه يقضي الكثير من وقت فراغه في لعب الجولف، وهو ما أكسبه لقب "لاعب الجولف" بين زملائه وهذا يتناقض بشكل صارخ مع حارس المرمى البلجيكي كورتوا.

وقال كورتوا في تصريحات لصحيفة "HLN" البلجيكية: "أعيش مثل شخص ولد ونشأ في مدريد. أنا آكل متأخرا ، أذهب للنوم في وقت متأخر ... إنها طريقة حياتهم".

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إن الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر والأكل المتأخر هو في الواقع جزء من طريقة حياة مدريد. لكن حسب كورتوا، لم يحضر بيل حفل عشاء مع زملائه في الفريق مؤخرًا لأن هذا الحدث قد تم ترتيبه بالقرب من موعد نومه المعتاد في الساعة 11 مساءً.

وأضاف كورتوا: "في الليلة التى كان جميع الفريق يتناول العشاء ، لم يظهر بيل وتوني (كروس). ظنوا أن العشاء متأخر للغاية. التقينا الساعة 9:30 مساءً وبدأنا تناول الطعام في الساعة 10:15 مساءً ، في منتصف الليل كنا جميعًا نحتسى القهوه".

وواصل: "ذهبنا إلى السرير حوالي الساعة الواحدة صباحاً لتدريبنا في اليوم التالي في الساعة 11 صباحاً. بالنسبة لي، أعتقد أنه الوقت المثالي للنوم. لكن بيل قال: "لن أنضم إلىكم يا رفاق، سأذهب للنوم في الساعة 11:00" ولم يظهر".

كورتوا هو ثاني زميل في الفريق ظهر هذا الأسبوع لجذب الانتباه إلى افتقار بيل للاندماج، في مقابلة مع Esporte Interativo، تحدث مارسيلو عن شعوره بالوحدة في غرفة خلع الملابس، حيث كان لديه بيل فقط حيث تركه كيكو كاسيا ورحل وهو لا يتحدث كثيرا مع الويلزي بسبب حاجز اللغة.