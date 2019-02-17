رياضة | نجم الأهلي يفاجئ سيد عبد الحفيظ بهذا الطلب!

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يمر محمد شريف لاعب فريق النادي الأهلي بحالة نفسية سيئة داخل الفريق الأحمر بسبب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويشعر محمد شريف بتجاهل كبير من جانب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر بعد استبعاده من المباريات في الفترة الماضية وخروجه من حسابات المدير الفني منذ شهور.

وحرص محمد شريف على الاستفسار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مصيره مع الفريق الأحمر خاصة في ظل تجاهل لاسارتي وطلب الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات القادمة أو فتح الباب أمام رحيله بنهاية الموسم الجاري ولو على سبيل الإعارة.

ودخل نادي وادي دجلة في مفاوضات شفهية مع اللاعب من أجل استطلاع رأيه في العودة إلى الفريق على سبيل الإعارة في الأيام ورحب شريف بمفاوضات ناديه السابق.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-

1- الزمالك 51 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

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8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.