رياضة | رغم تراجع مستواه.. كافو يُنصف مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تراجع مستواه.. كافو يُنصف مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنصف أسطورة الكرة البرازيلية كافو، مواطنه مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، في ظل تراجع مستواه بصرة ملحوظة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال كافو في تصريحات صحفية: "هو أحد أفضل الأظهرة في العالم، لقد كان في ريال مدريد لمدة 12 سنة وهذا أمر صعب للغاية، فمن الطبيعي أن تكون هناك فترات صعود وهبوط في الموسم".

وأضاف بقوله: "أؤكد أننا سوف نراه مرة أخرى بمستواه المعهود، وهو يتمتع بثقة زملائه في الفريق والمدرب أيضًا، وهذا هو أهم شي".