رياضة | إيفونا يفاجئ الأهلي برسالة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفونا يفاجئ الأهلي برسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاجأ الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي، جماهير ناديه السابق الأهلي، بتغريدة على موقع "تويتر".
وكان إيفونا قد لعب موسما مع الأهلي قبل أن يرحل عنه إلى تيانجين الصيني في عام 2016.
ونشر المهاجم الجابوني صورة يظهر فيها أثناء مشاركته مع الأهلي أمام فريق أورلاندور بايرتس الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-
1- الزمالك 51 نقطة.
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
5- المقاولون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
7- المصري 29 نقطة.
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- حرس الحدود 25 نقطة.
12- الاتحاد 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة.
15- النجوم 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجت 19 نقطة.