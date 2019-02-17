رياضة | إيفونا يفاجئ الأهلي برسالة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفونا يفاجئ الأهلي برسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي، جماهير ناديه السابق الأهلي، بتغريدة على موقع "تويتر".

وكان إيفونا قد لعب موسما مع الأهلي قبل أن يرحل عنه إلى تيانجين الصيني في عام 2016.

ونشر المهاجم الجابوني صورة يظهر فيها أثناء مشاركته مع الأهلي أمام فريق أورلاندور بايرتس الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.