رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة اقتراب طارق مصطفى من تدريب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة اقتراب طارق مصطفى من تدريب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسؤول داخل نادي مصر المقاصة، أن كل مايتردد حول اقتراب طلعت يوسف من الرحيل عن تدريب الفريق الفيومي عار تماما عن الصحة.

وقال المصدر في تصريحاته لمراسل الخليج 365 الرياضي:"طلعت يوسف مستمر، ونحن نحترم تعاقداتنا"

وأردف المصدر: "طلعت يوسف يواجه سوء توفيق فقط، والأمور سوف تتحسن بالتأكيد خلال الفترة المقبلة".

وعن التواصل مع طارق مصطفى خلال الفترة الاخيرة أكد المصدر: "لم يحدث، طلعت يوسف مستمر معنا ولن يرحل، ولا توجد أي أزمات معه".