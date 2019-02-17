رياضة | مدرب ليون عن مواجهة برشلونة: ستكون تحديًا صعبًا ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون عن مواجهة برشلونة: ستكون تحديًا صعبًا ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد برونو جينيسيو المدير الفني لأولمبيك ليون على صعوبة مواجهة فريقه لبرشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ولكنه أكد أن لديهم الأسلحة الكافية لتجاوزهم.

وقال جينيسيو في تصريحات لبرنامج تيليفوت بقناة تي إف 1 الفرنسية: "يجب أن نرتقي بمستوانا نسبيا لأن برشلونة يجيد الاستحواذ على الكرة وهو ما يتطلب اللعب بتوازن تكتيكي عندما نفقد الكرة، سيكون تحديا صعبا ولكن لدينا الأسلحة الكافية لتجاوزه".

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وأضاف : "نعلم أن ميسي قادر على إفساد أي خطة فالتصدي له يتطلب عملا جماعيا".

وتابع : " خوض اللقاء بدون نبيل فقير الغائب (للإيقاف) سيكون ضربة قوية، ولكن نتحفز بما حققه PSG بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين بدون نيمار وكافاني".

واختتم جينيسيو تصريحاته قائلاً : "موقفي واضح، أتطلع للاستمرار مع الفريق وأحظى بثقة ودعم رئيس النادي جان ميشيل أولاس فهو أمر مهم للغاية، الأجواء هنا مهيئة للعمل والنجاح".