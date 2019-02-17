رياضة | مدافع ريال مدريد ينجو من فخ الإيقاف قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد ينجو من فخ الإيقاف قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا المدافع الدولي سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد من فخ الغياب عن مباراة برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وتعرض راموس للطرد في مباراة الفريق الملكي أمام جيرونا التي حسمها الأخير لصالحه اليوم الأحد بهدفين لهدف.

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ويغيب راموس قائد فريق ريال مدريد عن مواجهة ليفانتي، في الجولة الـ25 من الليجا.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء الأولى خلال مباراة جيرونا، وتسبب في احتساب ركلة جزاء على فريقه في الدقيقة 64، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90.

وبات في حكم المؤكد مشاركة راموس في مباراة الكلاسيكو، أمام برشلونة، ضمن منافسات الليجا، مارس المقبل في الجولة الـ26 من عمر المسابقة.