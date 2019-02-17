رياضة | لاسارتي يتغزل في صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتغزل في صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي الذي بسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه الشخصي بالانتقال للنادي الأحمر نهاية الموسم الحالي.

وتلقى عامر عامر اتصالات من جانب أحد أعضاء جهاز الكرة بالأهلي للإشادة بمستواه الذي قدمه أمام النادي الأحمر أمس السبت بالإضافة إلى نقل له رسالة من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أكد فيها إعجابه بمستواه.

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وحصل الأهلي على توقيع عامر عامر في وقت سابق وذلك من أجل قطع الطريق على الزمالك وبيراميدز في ظل اهتمامهما بالحصول على خدماته ويسعى الأحمر لحسم الصفقة في نهاية الموسم.

وكان عامر عامر قد تألق بشكل ملحوظ أمام الأهلي ضمن الأسبوع ال 22 من الدوري أمس وتمكن من إنقاذ أكثر من هدف محقق رغم فوز الأهلي بهدف نظيف.

يذكر أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر لضم عامر عامر لقائمة الفراعنة خلال معسكر مارس المقبل.