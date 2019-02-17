رياضة | كافو: هذا هو الفارق بين فينيسيوس وكريستيانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافو: هذا هو الفارق بين فينيسيوس وكريستيانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، أن ما يقوم به مواطنه الشاب فينيسيوس جونيور مع فريق ريال مدريد الإسباني، ليس مفاجئ بالنسبة له. حيث عرف إمكانياته.
وقال كافو في تصريحات صحفية: "صحيح أن كل شيء يسير بسرعة كبيرة الآن، ولكن قد أبرز الكثير في البرازيل".
وأضاف: "هو ليس كريستيانو رونالدو، هناك فرق لا يزال كبير بين الإثنين، كريستيانو هو في تاريخ ريال مدريد والبرتغال، لكن فينيسيوس لديه كل المؤهلات ليصنع في تاريخ ريال مدريد".
وواصل: "يجب أن يركز فينيسيوس على كرة القدم، بالإلتزام والطموح، وليس لأنه قدم مباراة جيدة أو كلاسيكو جيد، هذا ليس كل شيء. يجب على اللاعبين الجيدين أن يثبتوا أشياء أخرى لديهم".
وبسؤواله عن رودريجو جوس أجاب: "رودريجو يحتاج إلى مزيد من الوقت، عليه الإستفادة من الفرص عندما يصل إلى ريال مدريد، كما فعل فينيسيوس".