رياضة | سولسكاير يصدم لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يصدم لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن النرويجي البلجيكي روميليو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد أصبح خارج حسابات أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق بعد أن وضعه ضمن قائمة المغضوب عليهم.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن سولسكاير غير راضٍ عن آداء لوكاكو ويفضل عليه الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد.

Advertisements

وكشفت الصحيفة البريطانية أن لوكاكو بدأ المباريات مع مورينيو بنسبة 77.5% بينما تحت قيادة سولسكاير تراجع ظهوره في التشكيل الأساسي إلى 33.3%.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سولسكاير يفضل المهاجم الذي يشارك في بناء الهجمات ويكون دائمًا مواجهًا لمرمى المنافس وقادرًا على الركض في المساحة التي خلف الدفاع ولذلك يميل إلى إشراك راشفورد في المباريات.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن غياب أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد خلال الفترة المقبلة للإصابة ربما يمنح لوكاكو فرصة لكسب ثقة سولسكاير وإلا سيظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية الموسم.