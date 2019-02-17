رياضة | "وش السعد" حكماً لمباراة ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش السعد" حكماً لمباراة ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأحد عن حكم مباراة ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني، بعد غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقرر اليويفا تعيين الحكم التركي كونيت شاكير، لإدارة المباراة المرتقبة بين ليون والبارسا.

ويعتبر شاكير فأل حسن بالنسبة لفريق برشلونة الإسباني لأن الفريق لم يخسر من قبل في أي مباراة أدارها التركي.

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شاكير أدار 7 مباريات لبرشلونة كان اخرها العام الماضي، عندما انتهت المباراة مع تشيلسي بالتعادل 1-1، على ستاد ستامفورد بريدج، في دوري أبطال أوروبا أيضاً.

كما أدار شاكير المباراة النهائية للبطولة عام 2015، والتي انتهت بفوز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3-1، في العاصمة الألمانية برلين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحط فقط ، حيث أدار شاكير مباراة برشلونة مع روبن كازان الروسي التي انتهت بالتعادل 1-1، في موسم 2010 /2011، كما فاز البارسا على بنفيكا البرتغالي 2-0، في موسم 2012 / 2013، وعلى روما الإيطالي 6-1، في موسم 2015 / 2016، وعلى أرسنال الإنجليزي 2-0، في موسم 2014 / 2015، في مباريات أخرى أدارها شاكير.

وقاد التركي شاكير المباراة التي تعادل فيها برشلونة 2-2، مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال موسم 2011 / 2012.