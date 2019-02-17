رياضة | نجم يوفنتوس عن رونالدو: رمز وليس مجرد لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس عن رونالدو: رمز وليس مجرد لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إيمري كان نجم وسط يوفنتوس بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الحالي مؤكدًا أنه رمز وليس مجرد لاعب.

وقال كان في تصريحات لصحيفة توتو سبورت الإيطالية : "هنا يتواجد كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم لكن في غرفة خلع الملابس يكون مثل الآخرين ويتصرف بشكل طبيعي".

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وأضاف: "الجميع يسألني عن كريستيانو ليس فقط في الحوارات لكن في المنزل العائلة والأصدقاء".

وتابع: "رونالدو لاعب كرة مجنون وتدرك قيمته عندما يلعب وتعرف ما يشعر به في الملعب. بالأهداف التي يسجلها بالطريقة التي يفكر بها في الأحداث، لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يصل لنفس مستواه".

واختتم كان تصريحاته قائلاً : "ثم بعد ذلك، هناك موقفه خارج الملعب، إنه فتى جيد ومتواضع للغاية. إنه يرفع المستوى، يجعلك تعيش في مستوى آخر لأنك ترى كيف يتدرب بقوة وتفكر في أنك ستتعلم منه ومن ثم تلتزم أكثر. إنه رمز وليس مجرد لاعب".