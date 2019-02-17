رياضة | فالفيردي يعلن مفاجأة قبل مواجهة ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن مفاجأة قبل مواجهة ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مفاجأة عقب إعلانه قائمة الفريق الخاصة بمباراة ليون المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي غاب عن مباريات الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة. وجاءت قائمة برشلونة كاملة كالتالي: شتيجن وسيميدو وبيكي وراكيتيتش وبوسكيتس وكوتينيو وسواريز، وميسي وديمبلي ومالكوم ولينجليت وموريلو وألبا وبواتينج وسيرجي روبرتو وفيدال وأومتيتي وألينيا وبينيا وإزكيتا وواجي.

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