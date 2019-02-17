رياضة | ريال مدريد يفضل نيمار على هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفضل نيمار على هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عاد إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ريال مدريد يفضل ضم نيمار على التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يريد استغلال وقوع PSG تحت أنياب قانون اللعب المالي النظيف للانقضاض على نيمار في الميركاتو الصيفي القادم.

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وكشفت تايمز أن راتب نيمار الذي قد يصل إلى 30 مليون يورو في الموسم الواحد لن يكون عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وأكدت أن ريال مدريد سيوافق على المقابل المالي الذي سيطلبه PSG حتى لو تخطى ذلك 222 مليون يورو وهي قيمة حصول النادي الباريسي على نيمار وهي الصفقة الأضخم في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن ريال مدريد يرغب في ضم نيمار خلال الصيف الماضي لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.