اونلاين | لايف اليوم تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2.

لايف اليوم تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2

عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع لقاء تشيلسي (البلوز) ومانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي مشاهدة عبر يلا شوت والفجر الرياضي اليوم بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع.

أعلن النرويجي سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي القائمة الرسمية لمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لايف اليوم تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد استدعاء اللاعب الشاب تشونج، بينما خرج من الحاسبات أنطونيو فالنسيا وفيل جونز وماركوس روخو ودارميان ولينجارد ومارسيال.

لايف اليوم تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2 Advertisements

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، جرانت.

خط الدفاع: دالوت، يونج، سمولينج، لوك شاو، ليندلوف، بايلي.

خط الوسط: ماتيتش، بيريرا، ماكتوميناي، فريد، بوجبا، هيريرا.

خط الهجوم: لوكاكو، تشونج، راشفورد، سانشيز، ماتا.