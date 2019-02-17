اونلاين | بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

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بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

اليوم الإثنين الموافق 18-2-2019 سنكون على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي ماشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر، تشاهدونها يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مواجهة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تشاهونها في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2، وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT. بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS تقديم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى الشياطين الحمر من خلال هذه المباراة، للثأر لخسارته أمام منافسه في نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي، وتعويض خيبة سقوطه المفاجئ أمام باريس سان جيرمان على أرضه صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقد توج تشيلسي باللقب الموسم الماضي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد.

والتقى الفريقان في لندن ذهاباً في الدوري المحلي، وتقدّم مانشستر يونايتد على أصحاب الأرض 2-1 حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك تشيلسي التعادل في اللحظة الأخيرة.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

ويستمتع تشيلسي بسجل رائع على ملعبه هذا الموسم إذ لم يخسر سوى مرة واحدة أمام ليستر سيتي في الدوري، في المقابل فاز مانشستر يونايتد في مبارياته الست الأخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات، ومن بينها فوزه على أرسنال 3-1 في هذه المسابقة.

وتعرّض مانشستر إلى أول خسارة بعد تولي مدربه الجديد أوله غونار سولشار بسقوطه أمام سان جيرمان، وذلك بعد أن حقق الفريق 10 انتصارات في أول 11 مباراة بإشرافه في مختلف المسابقات، ونجح في حصد المركز الرابع بحصده 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.

وخسر مانشستر يونايتد جهود لاعبين أساسيين في صفوفه في نهاية الشوط الأول من المباراة ضد سان جيرمان وهما جيسي لينغارد والفرنسي أنطوني مارسيال اللذان يعانيان من إصابة عضلية من دون الكشف عن الفترة التي سيغيب فيها اللاعبان عن الملاعب.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

وتعد مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي الأمل الوحيد لمانشستر يونايتد في إمكانية إحراز لقب هذا الموسم لأنه بعيد بفارق نقاط كبيرة عن المتصدر في الدوري المحلي وأمله ضعيف في قلب الأمور لصالحه في مواجهته أمام باريس سان جيرمان إيابا.

أما تشيلسي فبعد خسارته المذلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة الأحد، استعاد بعضاً من توازنه بالعودة من مواجهة مالمو السويدي بالفوز 2-1 في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، أراح و طمأن قلب مدربه ساري.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

ورأى ساري بأن فريقه يبحث عن استقرار في النتائج، وقال بعد المباراة ضد مالمو "في الآونة الأخيرة شهدنا صعوداً وهبوطاً في المستوى، خسرنا صفر- 4 (أمام بورنموث) ثم فزنا 5- صفر (ضد هادرسفيلد) ثم صفر- 6 (مانشستر سيتي)، وبالتالي يتعين علينا ايجاد بعض الاستقرار".

وأضاف "الجميع يدرك أنه في حال كان الفريق في ذهنية سيئة في إنكلترا، يستطيع خسارة 3 أو 4 مباريات مهمة، وبالتالي يجب أن نبحث عن ثبات في المستوى، ومقاربة كل مباراة بالطريقة ذاتها، الأمر ليس سهلاً؛ لكن يجب أن نجرب ذلك".

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

سيتم وضع البث مباشر قبل انطلاقة المباراة