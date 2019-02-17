اونلاين | بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث حي يلا شوت yalla shoot

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.

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اما على الجهة الآخري

سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.

التشكيل | 4-3-3

كيبا آريزابالاجا

ماركوس ألونسو – أنطونيو روديجير – دافيد لويز – سيزار آثبليكويتا

ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – نجولو كانتي

إيدين هازارد – جونزالو هيجواين – ويليان