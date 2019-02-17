اونلاين | بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث حي يلا شوت yalla shoot

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بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث حي يلا شوت yalla shoot
التشكيل المتوقع لـمباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد
بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث حي يلا شوت yalla shoot
سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.
التشكيل | 4-3-3
دافيد دي خيا
لوك شاو – فيكتور ليندلوف – فيل جونز – آشلي يونج
فريد – بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش
أنطوني مارسيال – ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد
بدون تقطيع مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث حي يلا شوت yalla shoot
اما على الجهة الآخري
سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.
التشكيل | 4-3-3
كيبا آريزابالاجا
ماركوس ألونسو – أنطونيو روديجير – دافيد لويز – سيزار آثبليكويتا
ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – نجولو كانتي
إيدين هازارد – جونزالو هيجواين – ويليان
سيتم وضع لينك البث قبل المباراة