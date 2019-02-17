اونلاين | يلا شوت | Yalla Shoot | مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث يوتيوب HD

يحتضن استاد ستامفورد بريدج المباراة النارية التي تجمع بين فريق تشيلسي ونظيره ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

خسر الشياطين الحُمر مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.