اونلاين | بث حي الاسطورة HD مباراة تشيلسي VS مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

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يستضيف تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد وعينه على تحقيق الفوز لنسيان خيبته المحلية في الدوري عندما سقط أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، في حين يسعى فريق الشياطين الحمر إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه الأوروبي على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية نظيفة.
موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر، تشاهدونها يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
مواجهة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تشاهونها في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2، وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.
تقديم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
سيتم وضع لينك البث قبل المباراة