اونلاين | موقعة نارية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2"، غدا الاثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.

وخسر مانشستر يونايتد، في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، والتي أقيمت الثلاثاء 12 فبراير في ذهاب دوري أبطال أوروبا، كما يحل الفريق المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس في دوري الأبطال، ومن المقرر أن يقابل "مان يونايتد" نظيره ليفربول يوم 24 فبراير الجاري.

سيتم وضع لينك البث قبل المباراة