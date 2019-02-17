اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد يوم الإثنين القادم 18 فبراير2019، الموافق 13 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

خسر الشياطين الحُمر مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

سيفتقد مانشستر يونايتد في اللقاء ضد تشيلسي الثنائي ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد. التشكيل | 4-3-3 دافيد دي خيا لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج Advertisements فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي سيفتقد تشيلسي في هذا اللقاء الصعب ماركو فان جينكل بسبب الإصابة، ولن يفتقد البلوز أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد لخوض هذه المواجهة.