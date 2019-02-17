اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد يوم الإثنين القادم 18 فبراير2019، الموافق 13 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
خسر الشياطين الحُمر مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
سيفتقد مانشستر يونايتد في اللقاء ضد تشيلسي الثنائي ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.
التشكيل | 4-3-3
دافيد دي خيا
لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج
فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش
أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي
سيفتقد تشيلسي في هذا اللقاء الصعب ماركو فان جينكل بسبب الإصابة، ولن يفتقد البلوز أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد لخوض هذه المواجهة.
سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.
التشكيل | 4-3-3
كيبا آريزابالاجا
ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجير - دافيد لويز - سيزار آثبليكويتا
ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي
إيدين هازارد - جونزالو هيجواين - ويليان
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاقة المباراة