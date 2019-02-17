شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني إلى الصين مارس المقبل والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أعلن المنتخب الأورجوياني رسميا مشاركته في بطولة كأس الصين الودية في مارس المقبل.

شارك في البطولة 4 منتخبات هم الصين مستضيفة البطولة، أورجواي، أوزبكستان، تايلاند، وتقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي فقط.

وتبدأ البطولة في 22 مارس المقبل، حيث يلتقي أورجواي مع أوزبكستان، وتتلقي الصين مستضيفة البطولة مع

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منتخب تايلاند، ويلتقي الفائزين في نهائي البطولة في الخامس والعشرين من مارس.

وتوج المنتخب الأورجوياني بلقب هذه البطولة في أخر نسخة عام 2018، بعد الفوز علي منتخبالتشيك بهدفين دون رد من توقيع كافاني وسواريز، ثم الفوز في النهائي علي المنتخب الويلزي بهدف نظيف احرزه كافاني.

ورغم أن هذه البطولة ودية إلا أنها مهمة جدا للمدرب "تاباريز"، لأنها تعتبر الاستعداد الأخير بالنسبة للمنتخب الأمريكي الجنوبي قبل بطولة "كوبا أمريكا"، التي تقام في البرازيل.