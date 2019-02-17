شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر : حزين لرحيل رامزي والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أعرب المدرب التاريخي لأرسنال "أرسين فينجر" عن حزنه الشيديد لرحيل الويلزي أرون رامزي لفريق يوفنتوس. وقال فينجر "ستكون خسارة كبيرة لأرسنال، لكن أعتقد أنها خطوة مميزة بالنسبة لرامزي، ومثيرة للاهتمام بالنسبة لي". Advertisements وأردف " إنه لاعب مميز في التحركات الأمامية، بجانب قدرته علي الاحتفاظ بالكرة، وتوزيع اللعب، وخلق الفرص". وأختتم " اللاعيبين أصحاب الجودة العالية مثل رامزي قلائل في الوقت الحالي، أعتقد أنها إضافة عظيمة بالنسبة للفريق الإيطالي". وقد أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي، انتقال الدولي الويلزي "أرون رامزي" رسميا للسيدة العجوز، بداية من يوليو القادم في صفقة انتقال حر.

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