شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يرفض التخلي عن إنتر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - رفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي التخلي عن إنتر ميلان الإيطالي، رغم المشاكل الكثيرة مؤخراً بين إدارة النادي واللاعب، حيث حرص على التواجد في مدرجات ملعب"جيوزيبي مياتزا" رفقة زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، لمساندة النيراتزوري أمام سامبدوريا بالكالتشيو.

وشهدت الأيام الماضية توتر العلاقة بشكل كبير بين إنتر ميلان وإيكاردي، بسبب تصريحات واندا التي أثارت غضب الجماهير، بعدم رغبة زوجها في تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021، الأمر الذي دفع إدارة الإنتر لسحب شارة القيادة من النجم الأرجنتيني.

وامتنع إيكاردي عن السفر رفقة فريقه إلى النمسا لمواجهة فريق رابيد فيينا، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، ولكن استبعاده من قائمة المباراة أمام سامبدوريا نتيجة لإصابة يعاني منها هداف الفريق.

ونجح الإنتر في تحقيق الفوز أمام سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ليعزز ترتيبه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع.