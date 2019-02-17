انت الان تتابع على طريقة «متعب وأزارو».. هكذا فاز الزمالك على إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

استعار لاعبو الزمالك في فوزهم على إنبي، مساء اليوم الأحد، طرق تهديف مشابهة للاعبي الأهلي استخدموها في أهداف سابقة، حيث تقمص خالد بوطيب شخصية مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلي في الهدف الأول، وأحرز محمود كهربا الهدف الثاني على طريقة أهداف عماد متعب مهاجم الأهلي المعتزل. وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد «بتروسبورت» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة تصدر بها جدول المسابقة بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 في المركز الخامس عشر.

اللقطة الأولى كان بطلها المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك، بالتقاسم مع عمرو حسام حارس مرمى إنبي الذي قرر مراوغة مهاجم الفريق الأبيض، لكن الأخير تمكن من قطع الكرة وتسديدها في الشباك الخالية معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول، والهدف صورة طبق الأصل من هدف مواطنه وليد أزارو، مهاجم الأهلي في شباك المصري البورسعيدي،

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