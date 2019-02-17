الزمالك يخطف فوزًا صعبًا من إنبي في الدوري

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في مباراة صعبة استطاع الزمالك أن يخطف 3 نقاط غالية من إنبي في مشواره بمسابقة الدوري بعد أن فاز على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الجدول
تحرير:مصطفى محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
حقق الفريق الأوزل لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 21 وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أحرز محمود بسيوني هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56، بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة تصدر بها جدول المسابقة بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
بدأ اللقاء بسيطرة وانتشار جيد من جانب لاعبي الزمالك منذ الدقيقة الأولى، وكاد أن يسجل محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الأول للأبيض بعد مرور 5 دقائق بعد أن انفرد بحارس إنبي لكنه سددها بعيدًا عن المرمى، في المقابل اعتمد إنبي على التأمين الدفاعي من وسط الملعب لمنع الزمالك من بناء الهجمات بشكل صحيح. استمر ضغط
بدأ اللقاء بسيطرة وانتشار جيد من جانب لاعبي الزمالك منذ الدقيقة الأولى، وكاد أن يسجل محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الأول للأبيض بعد مرور 5 دقائق بعد أن انفرد بحارس إنبي لكنه سددها بعيدًا عن المرمى، في المقابل اعتمد إنبي على التأمين الدفاعي من وسط الملعب لمنع الزمالك من بناء الهجمات بشكل صحيح.
استمر ضغط الزمالك على دفاع إنبي وهو ما أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 20، حيث نجح خالد بوطيب مهاجم الزمالك في الضغط على عمرو حسام حارس مرمى الفريق البترولي واستخلص منه الكرة واسكنها بمنتهى السهولة داخل الشباك، بعد الهدف تخلى لاعبو إنبي عن الدفاع وبدأوا في الضغط على الزمالك لخطف هدف التعادل لكن اصطدم هذا الضغط بلاعبي وسط ودفاع الزمالك الذين نجحوا في افساد هجمات المنافس.
ومع محاولات إنبي في إدراك التعادل نجح أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للزمالك في تمرير كرة طولية إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول لينفرد الأخير بالمرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة داخل شباك إنبي محرزًا الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة والعاشر له في جدول مسابقة الدوري وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني تغير المشهد تمامًا حيث سيطر إنبي على الملعب تمامًا وسط تراجع غير مبرر من لاعبي الزمالك وهو ما أسفر عنه هدف أول للفريق البترولي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء عن طريق محمود بسيوني، بعد الهدف واصل إنبي الضغط وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من فرصة بعد أن استغل الثغرة الموجودة في الناحية اليسرى للزمالك بسبب عدم قيام كهربا بدوره الدفاعي في مساندة عبدالله جمعة الذي فشل في التصدي لسيل هجمات إنبي.
وحاول السويسري كرستيان جروس تنشيط الفريق ودفع بأيمن حفني بدلًأ من أحمد زيزو لكن التغيير لم يؤتي ثماره، بل إن منطقة وسط الملعب ضاعت تمامًا من الزمالك بسبب عدم قدرة حفني على القيام بأي واجبات دفاعية وكذلك فشله في الاحتفاظ بالكرة ونقل الهجمة بشكل صحيح، وكاد أن يسجل حمدي النقاز هدف بالخطأ في مرماه إلا أن محمود جنش نجح في التصدي للكرة، وتواصلت هجمات إنبي عن طريق محمود بسيوني وشادراك لوكومبي ومحمود قاعود لكنهم فشلوا في إدراك التعادل.
وأجرى جروس تغيير جديد ودفع بحميد أحداد بدلًأ من محمود كهربا لمساندة عبدالله جمعة في الناحية اليسرى، ونجح اللاعب المغربي في تنشيط الجهة اليسرى وتوغل بأكثر من كرة داخل منطقة جزاء إنبي وصنع أكثر من فرصة لزملائه لكنهم فشلوا في استغلالها.
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ومع الاندفاع الهجومي للفريق البترولي لاحت أكثر من فرصة للزمالك حيث تصدى القائم لتسديدة خالد بوطيب وبعدها بدقائق منعت العارضة تسديدة أوباما من الدخول في الشباك، وحاول لاعبو إنبي الوصول إلى مرمى جنش من خلال الهجمات المرتدة واستغلال تراجع الأداء الدفاعي للاعبي خط وسط الزمالك، لكنهم فشلوا في ذلك لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، بينما يواجه إنبي نظيره المصري البورسعيدي يوم 26 من الشهر الجاري.
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