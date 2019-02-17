الزمالك يخطف فوزًا صعبًا من إنبي في الدوري

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في مباراة صعبة استطاع الزمالك أن يخطف 3 نقاط غالية من إنبي في مشواره بمسابقة الدوري بعد أن فاز على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الجدول

تحرير:مصطفى محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

حقق الفريق الأوزل لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 21 وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أحرز محمود بسيوني هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56، بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة تصدر بها جدول المسابقة بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدأ اللقاء بسيطرة وانتشار جيد من جانب لاعبي الزمالك منذ الدقيقة الأولى، وكاد أن يسجل محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الأول للأبيض بعد مرور 5 دقائق بعد أن انفرد بحارس إنبي لكنه سددها بعيدًا عن المرمى، في المقابل اعتمد إنبي على التأمين الدفاعي من وسط الملعب لمنع الزمالك من بناء الهجمات بشكل صحيح. استمر ضغط