انت الان تتابع «حفني و+18».. أرقام ومشاهد من لقاء الزمالك وإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقاء الزمالك اليوم مع إنبي شهد العديد من الأرقام الإيجابية للأبيض وكذلك بعض المشاهد السلبية التي كادت تحرم الفريق من الفوز على الفريق البترولي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 21، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما أحرز محمود بسيوني هدف الفريق البترولي في الدقيقة 56، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 51 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 في المركز الخامس عشر.

ظهور أول المباراة شهدت الظهور الأول للوافد الجديد أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب فريق موريرنسي البرتغالي السابق، الذي أعلن الزمالك عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 3 مواسم ونصف، حيث شارك اللاعب في لقاء اليوم أساسيًا، وقدم مستوى جيدا، واستطاع أن يصنع الهدف الثاني للفريق الذي سجله

ظهور أول المباراة شهدت الظهور الأول للوافد الجديد أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب فريق موريرنسي البرتغالي السابق، الذي أعلن الزمالك عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 3 مواسم ونصف، حيث شارك اللاعب في لقاء اليوم أساسيًا، وقدم مستوى جيدا، واستطاع أن يصنع الهدف الثاني للفريق الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. الرقم 18 الرقم 18 استطاع محمود عبدالمنعم كهربا أن يحرز الهدف الثاني للزمالك اليوم، وهو الهدف العاشر للاعب في مسابقة الدوري الموسم الجاري، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالمسابقة خلف زميله بالفريق، محمود علاء صاحب المركز الأول برصيد 12 هدفًا، وبالتساوي مع حسام باولو لاعب الداخلية، وأحمد علي لاعب المقاولون العرب، ولكل منهما 10 أهداف، ليرتفع بذلك إجمالي الأهداف التي شارك فيها كهربا خلال مباريات الزمالك ببطولة الدوري إلى 18 هدفًا، حيث صنع 8 أهداف وأحرز 10. لقاء اليوم هو الـ18 للزمالك دون هزيمة وتحديدًا منذ خسارته أمام النجوم في الدور الأول استطاع الفريق أن يفوز في 16 مباراة ويتعادل في مباراتين أمام سموحة وبيراميدز. هدف أول هدف أول أحرز المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك أول أهداف فريقه في لقاء اليوم بعد أن استغل خطاء عمرو حسام حارس إنبي وخطف منه الكرة، وأسكنها الشباك بسهولة وهدف اليوم هو الأول للاعب مع القلعة البيضاء في بطولة الدوري منذ انضمامه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن اللاعب سبق وأن أحرز هدفا في الكونفيدرالية خلال مباراة فريقه أمام نصر حسين داي في الجولة الثانية من دور المجموعات. 1500 مباراة 1500 مباراة مباراة اليوم هي رقم 1500 للزمالك في مسابقة الدوري منذ انطلاقها عام 1948 وحتى الآن وتمكن أبناء ميت عقبة من تحقيق الفوز في 889 مباراة وتعادل في 387 لقاء، وخسر 224 مباراة، سجل الزمالك خلال الـ1500 مباراة 2509 هدفًا واستقبلت شباكه 1017 هدفًا. حفني الحاضر الغائب حفني الحاضر الغائب دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بدلًأ من أحمد سيد زيزو، في استجابة للضغط الجماهير الكبير الذي تعرض له المدير الفني لمنح الفرصة لحفني، لكن على عكس ما تتمناه الجماهير البيضاء فقد جاء التبديل بالسلب على أداء الفريق، حيث فقد الزمالك منطقة وسط الملعب تمامًا بسبب عدم قيام حفني بأي واجبات دفاعية، كما أن وجود حفني لم يكن له أي تأثير أو فاعلية في الناحية الهجومية نظرًا لسقوطه كثيرًا على أرض الملعب مع أي تلامس من جانب لاعبي إنبي وهو ما أدى أيضًا إلى فقدانه للكرة سريعًا وهو ما استغله لاعبو إنبي في الشيطرة على الكرة والضغط على دفاع الزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة. الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول مسابقة الدوري، برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي أبناء القلعة البيضاء مع طلائع اتلجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري

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