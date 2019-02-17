انت الان تتابع علي ماهر: يكفينا إهدار الزمالك الوقت أمامنا (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
تحدث علي ماهر، المدير الفني لنادي إنبي، عن الهزيمة أمام الزمالك اليوم السبت، مشيرًا إلى أن فريقه قدم أداءً مُرضيًا، وتلقى هدفين خلال اللقاء من خطأين للمدافعين. وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد «بتروسبورت» ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 51 نقطة تصدر بها جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 21 في المركز الخامس عشر.
وكشف ماهر، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه طالب لاعبيه بين الشوطين بالجرأة وعدم الخوف من المنافس، وتقديم أدائهم الطبيعي، موجهًا لهم الشكر على المجهود الوافر المبذول خاصة في الشوط الثاني. وتابع: «خضت اللقاء، ولدي رغبة في تحقيق الفوز، ولم أفكر في اللعب على التعادل، وهي طريقتي التي
وكشف ماهر، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه طالب لاعبيه بين الشوطين بالجرأة وعدم الخوف من المنافس، وتقديم أدائهم الطبيعي، موجهًا لهم الشكر على المجهود الوافر المبذول خاصة في الشوط الثاني.
وتابع: «خضت اللقاء، ولدي رغبة في تحقيق الفوز، ولم أفكر في اللعب على التعادل، وهي طريقتي التي ألعب بها طوال الوقت، ويكفينا إهدار متصدر الدوري الوقت أمامنا للخروج بهذا الفوز فهذا في النهاية أمر إيجابي لنا، وأؤكد أننا هاجمنا الزمالك بـ4 لاعبين في الشوط الثاني رغبة في تعديل النتيجة، وأتوقع تحسن نتائجنا في الفترة المقبلة».
وأضاف: «لا أعتمد على نجم أوحد بالفريق، وما أرغب في تطبيقه هو منظومة اللعب الجماعي، أملك عددا من اللاعبين لكن رسالتي لهم بأن يستغلوا الفرصة لأن المشاركة في المباريات ستكون لمن يقدم كل ما لديه ويستغل الفرصة جيدًا».
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