انت الان تتابع محمود تريزيجيه يعود إلى التهديف.. بعد غياب 98 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
سجّل الدولي المصري محمود حسن تريزيجية نجم فريق قاسم باشا التركي هدفًا في شباك فريق جالطة سراي لأول مرة منذ احترافه في الدوري التركي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي الممتاز، حيث أحرز نجم الأهلي السابق هدف فريقه في الدقيقة 14 من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، في لقطة شهدت هدفًا رائعًا للدولي المصري في شباك العملاق التركي جلاطة سراي. وارتبط اسم تريزيجيه، بالانتقال إلى نادي جالطة سراي في شهر يناير الماضي، لكن المفاوضات باءت بالفشل في ظل تمسك قاسم باشا ببقاء الدولي المصري، والمغالاة في المقابل المادي للتخلي عن خدمات اللاعب.
ويعد هدف محمود تريزيجيه في شباك فريق جالطة سراي التركي هو الهدف السادس للدولي المصري هذا الموسم في بطولة الدوري التركي الممتاز، بعد صيامه منذ آخر هدف أحرزه في مرمى فريق بورصا سبور في الجولة الثانية عشرة في اللقاء الذي أقيم يوم 11 نوفمبر الماضي أي يعد 98 يومًا غاب خلالها عن التهديف. تريزيجيه أحرز هدف
ويعد هدف محمود تريزيجيه في شباك فريق جالطة سراي التركي هو الهدف السادس للدولي المصري هذا الموسم في بطولة الدوري التركي الممتاز، بعد صيامه منذ آخر هدف أحرزه في مرمى فريق بورصا سبور في الجولة الثانية عشرة في اللقاء الذي أقيم يوم 11 نوفمبر الماضي أي يعد 98 يومًا غاب خلالها عن التهديف.
تريزيجيه أحرز هدف فريقه في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدها رد فريق جالطة سراي بهدفين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخير 2-1.
وأحرز محمود تريزيجيه 13 هدفًا في الموسم الماضي من الدوري التركي، وجاء في المرتبة السابعة بين هدافي الدوري وبفارق 15 هدفًا عن هداف الدوري بافيتيمبي جوميس الذي أحرز 28 هدفًا في موسم 2017-2018.
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