انت الان تتابع بعد الطرد التاريخي.. حسم موقف راموس من المشاركة في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

راموس سيواجه ميسي في الكلاسيكو

بعد تعرض قائد ريال مدريد للطرد إثر تلقيه بطاقتين صفراوين، السبت، أمام جيرونا، كشفت صحيفة "أس" موقف سيرخيو راموس من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، المرحلة بعد المقبلة.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، يغيب راموس عن لقاء الفريق أمام ليفانتي، الأحد المقبل، في المرحلة 25 من الدوري، بينما سيعود للمشاركة في "الكلاسيكو" بالدوري في الثاني من شهر مارس المقبل.

وحطم مدافع ريال مدريد الرقم القياسي لأكثر اللاعبين المطرودين في تاريخ الدوري، عندما تعرض للبطاقة الحمراء رقم 19، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكرة الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن راموس سيكون متاحا للمشاركة في لقاءي "الكلاسيكو" أمام برشلونة في بطولتي الكأس والدوري، يومي 28 فبراير و2 مارس على الترتيب، حيث أن طرده أمام جيرونا سيحرمه من خوض لقاء ليفانتي فقط.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام جيرونا السبت بنتيجة 1-2، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويبتعد عن سباق الدوري.