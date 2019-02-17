الدوري المصري.. خطوة "بيضاء" أخرى نحو اللقب

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صورة للزمالك من الموقع الرسمي للنادي

عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز، بفوزه الصعب على ضيفه إنبي، الأحد، بنتيجة 2-1، في ختام المرحلة 22 من المسابقة.

وسجل المغربي خالد بوطيب (21) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (45+2) هدفي الزمالك، ومحمد بسيوني (56) هدف إنبي.

وهو الفوز الثالث تواليا للزمالك والسادس عشر هذا الموسم، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 51 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين بيراميدز مطارده المباشر، الفائز على سموحة برباعية نظيفة الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد إنبي الذي مني بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم عند 21 نقطة، في المركز الخامس عشر.

وفرض الزمالك سيطرته على أغلب فترات الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عبر مهاجمه الجديد الدولي المغربي بوطيب الذي خطف كرة من حارس مرمى إنبي عمرو حسام عندما حاول مراوغته برعونه شديدة، فتابعها داخل المرمى الخالي (21).

وانتظر الزمالك الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتعزيز تقدمه بهدف ثان سجله كهربا، إثر خطأ فادح للحارس حسام أيضا (45+2).

واختلف أداء إنبي في الشوط الثاني، وأنقذ حارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" مرماه من عدة فرص محققة منها تسديدة المنفرد محمود قاعود (50)، ورأسية رامي صبري (52)، قبل أن يستسلم أمام البديل بسيوني إثر تلقيه عرضية تابعها على يمين جنش.

واستعاد الزمالك سيطرته وكان قريبا من التسجيل عبر انفراد وتسديدة لبوطيب أنقذها الحارس حسام (79)، ثم تصدى القائم الأيمن لتسديدة المهاجم نفسه (80)، ويوسف إبراهيم (أوباما) قبل النهاية بـ3 دقائق.