برشلونة ينعش آمال الموسم بعودة "جنرال الدفاع"

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أومتيتي يعود ليجاور بيكيه

أدرج برشلونة الإسباني اسم قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الغائب منذ أشهر بسبب آلام في الركبة، ضمن التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ضد مضيفه ليون الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويحل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب حاليا، ضيفا على الفريق الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأدرج برشلونة في التشكيلة التي أعلنها الأحد، المدافع الدولي الغائب عن صفوفه منذ أواخر نوفمبر للتعافي من آلام مزمنة يعانيها في الركبة اليسرى، لينعش حظوظه في الحصول على تتويج واحد على الأقل خلال الموسم الجاري.

ورفض أومتيتي (25 عاما) الخضوع لعملية جراحية على الركبة، وعمل مع الأطباء على إعادة تأهيل الركبة بشكل "طبيعي".

وأعلن النادي الكتالوني في نهاية يناير أن أومتيتي عاود التدريب بشكل منفرد.

وستشكل عودة المدافع السابق لليون دفعة قوية لبرشلونة في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات مهمة، إذ يستعد بعد اللقاء مع ليون، للحلول ضيفا على إشبيلية في الدوري الإسباني في 23 فبراير، قبل لقاءي "كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا (27 فبراير)، ثم ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإسباني (الثاني من مارس).