الان تتابع الشباب ينهي علاقته مع ناصر الشمراني.. والغربية وجهته القادمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم، توقيع مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني وذلك بتسليمه كافة مستحقاته السابقة. وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

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