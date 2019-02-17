الان تتابع “الشباب” يؤكد إصابة بوديسكو ويعلن فترة ابتعاد اللاعب عن المباريات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الشباب أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو بتمزق في عضلة الساق (السمانة) الخلفية وتمزق الرباط الخارجي للركبة، ويحتاج اللاعب من 4 إلى 5 أسابيع للعلاج الطبيعي.

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