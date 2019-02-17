شكرا لقرائتكم خبر عن فرديات الشعل تنهي عروضها و«الحاكمة» في المركز الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

حافظت اليوم الأحد الفردية «الحاكمة» العائدة ملكيتها إلى حنس أبالخيل على المركز الأول في أول أشواط فرديات الجل في لون الشعل، التي انتهت فعالياتها التحكيمية أمس في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد.

وسجلت الحاكمة إنجازها الرابع في السيطرة على فرديات الجل وحلت الفردية العرفا في المركز الثاني والعائدة ملكيتها لمهنا العنزي في أول مشاركة لها في المهرجان، بينما جاءت الفردية مخربة في المركز الثالث العائدة ملكيتها لعبدالله بن سويد العجمي، وحلت الفردية انتحار العائدة ملكيتها إلى مترك بن حجنة في المركز الرابع، وجاءت النايفة العائدة ملكيتها إلى نايف بن سعود الحثلين في المركز الخامس.

وكانت 8 فرديات استعرضت في شوط فرديات الجل بعد استبعاد أمس السبت فرديتين من أصل 10 أخرى انتقلت للمرحلة الثانية (الفحص الطبي)، تعود ملكيتها لمطلق الفطيماني بسبب العبث وتحديد نوعه بالتمطيط بحسب بيان رسمي أصدرته إدارة المهرجان.

من جانب آخر، تستعد غداً الاثنين 10 فرديات جل في لون الحمر لخوض غمار المنافسة، تأهلت للمرحلة الثانية، وسجل اليوم الأحد دخول 10 فرديات أخرى في لون الشقح.