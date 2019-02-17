شكرا لقرائتكم فيديو.. إنتر يتخطى سامبدوريا بهدفين لهدف فى الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق إنتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل النيراتزوري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

استمر التعادل السلبي بن الفريقين حتى الدقيقة 73، عندما تقدم الظهير دانيلو دامبروزيو لصالح الإنتر ، قبل أن يعادل مانولو جابياديني النتيجة لصالح الضيوف بعدها بدقيقتين فى الدقيقة 75 .

الرد من إنتر لم يتأخر كثيرا أيضا، حيث سجل البلجيكي رادجا ناينجولان الثاني لإنتر فى الدقيقة 78 أى بعد 3 دقائق فقط من تسجيل التعادل.

بهذه النتيجة عزز إنتر ميلان المركز الثالث بعد الوصول للنقطة 46 ، بينما احتل سامبدوريا المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

إيكاردي وزوجته فى المدرجات

وشهدت المباراة حضور النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان فى المدرجات، وهو المستبعد من اللقاء بسبب الخلاف الأخير مع إدارة ناديه حول عقده الجديد.