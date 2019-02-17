شكرا لقرائتكم فيديو.. كوكا يسجل فى انتصار أولمبياكوس العريض بالدورى اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا فريقه أولمبياكوس لتحقيق فوزا ساحقا على ضيفه أيك أثينا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، فى قمة مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري اليوناني.

شارك كوكا فى المباراة بالكامل، ونجح فى تسجيل ثالث أهداف فريقه فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

أنهى أيك اثينا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله إزكويل بونسي بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح أولمبياكوس فى قلب الطاولة على ضيفه بتسجيله رباعية جاء عن طريق محمد كامارا، أحمد حسن كوكا وثنائية لكونستانتينوس فورتونيس فى الدقائق 50، 72، 83 و 87 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 48 فى المركز الثانى خلف المتصدر باوك الذى يمتلك 54 نقطة، بينما توقف رصيد أيك اثينا عند 40 نقطة.