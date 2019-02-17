الباطن يعيد مدربه الروماني سيبيريا من جديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعادت إدارة الباطن المدرب الروماني سيبريان بانايت الشهير بـ"سيبيريا" لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بدلاً من المدرب السعودي يوسف الغدير الذي قدم اعتذاره عن إكمال المهمة.
وسبق أن تولى سيبيريا تدريب الباطن مطلع العام الميلادي الماضي عقب إقالة البرتغالي كيم ماتشادو، وقاد الفريق إلى البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي كأس الملك قبل الخروج على يد اتحاد جدة.
وتولى الغدير مسؤولية تدريب الباطن بعد إقالة البلجيكي فرانكي فيركاوترن شهر نوفمبر الماضي وتحديداً عقب الهزيمة الثقيلة أمام التعاون بخمسة أهداف دون رد، وفاز في 4 مباريات وتعادل مرتين مقابل الخسارة سبع مرات، كما وصل إلى ربع النهائي في كأس الملك بانتظار مواجهة اتحاد جدة.
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