شكرا لقرائتكم دا كوستا ورومارينيو يواصلان التأهيل قبل مواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ثنائي اتحاد جدة، يوم الأحد، المغربي مروان دا كوستا والبرازيلي رومارينيو برنامجهما التأهيلي بعد الإصابات التي تعرض لها المدافع والمهاجم في وقت سابق.
وشهدت مباراة الاتحاد أمام الرائد في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غياب المدافع المغربي بداعي الإصابة، فيما قد غاب البرازيلي منذ مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة 17.
ويلعب الاتحاد مباراته القادمة أمام الهلال يوم الخميس المقبل، في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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