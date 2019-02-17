شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير : 3 مكاسب من ثلاثية الإسماعيلي في النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى البلجيكى “سيدومير يانيفيسكى” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الانتصار على فريق النجوم يحمل ثلاث مكاسب. وفاز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام فى اللقاء الذى أقيم أمس السبت. وأضاف :” أول المكاسب هى الروح القتالية الكبيرة التى استعادها اللاعبين وثانيا تطور مستوى الفريق بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى. وواصل المدير الفني للإسماعيليى،” ثالث المكاسب هى الدفعة الإيجابية التى حصل عليها لاعبى الدراويش قبل استنئاف مشوارنا ببطولة دورى أبطال افريقيا” ، مضيفاً أنه سيتم غلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة شباب قسنطينة الجزائرى بالجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا”.

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